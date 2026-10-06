Instalaron transformador en comunidad de Mapiricurito tras pasar un mes sin luz

Luego de que los pobladores de Mapiricurito, comunidad indígena perteneciente al municipio Freites del estado Anzoátegui, reportaron que llevaban un mes sin luz debido a que se quemó un transformador que suministraba energía de110 voltios a las viviendas de ese caserío, personal de la alcaldía y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) instalaron un nuevo equipo.

La situación fue dada a conocer el pasado 22 de septiembre, cuando los habitantes de esa zona rural informaron que la avería estaba afectando a unas 50 familias kariñas y solicitaron apoyo para restablecer el servicio eléctrico.

Yuver Abache informó que las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Gabriel Hernández, junto con personal de la estatal eléctrica, llevaron un transformador de 50 Kva para solventar el problema.

Testimonios

"Ya contamos con luz en nuestras casas porque después de plantear la situación a través del diario El Tiempo nuestra petición fue respondida. Esperamos que todo se mantenga en buen estado y que no volvamos a pasar por ese problema porque es muy difícil estar sin luz", expresó.

Se conoció que el nuevo equipo fue trasladado a la comunidad kariña el 26 de septiembre y ese mismo día fue instalado.

Cantaura / Danela Luces