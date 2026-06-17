Vecinos de Campeche rechazan apertura de local con expendio de licores cerca de escuela

Habitantes de la calle Las Acacias, en el sector Campeche de Cumaná, estado Sucre, manifestaron su rechazo ante la apertura de un establecimiento comercial, con expendio de bebidas alcohólicas, a escasos metros de la Escuela Bolivariana Aquiles Nazoa.

Los residentes consideran que la ubicación del negocio resulta incompatible con el entorno educativo y residencial de la zona, por lo que han iniciado acciones para solicitar la revisión de los permisos otorgados para su funcionamiento.

Peguy Durán, líder comunitaria, informó que vecinos de este sector del municipio Sucre consignaron documentos acompañados de firmas ante las instituciones competentes, con el objetivo de expresar formalmente su desacuerdo con la instalación del establecimiento.

Temor

Según explicó, la comunidad teme que la actividad comercial afecte la tranquilidad de los estudiantes, representantes y habitantes de la barriada.

Los afectados hicieron un llamado al alcalde y a las autoridades del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Samat) para que evalúen el caso y consideren la revocatoria de los permisos emitidos.

Solicitud

Asimismo, solicitaron una investigación que permita esclarecer las condiciones bajo las cuales fue autorizada la instalación del establecimiento, tomando en cuenta su proximidad con el plantel educativo.

Finalmente, los vecinos reiteraron que continuarán realizando gestiones ante los organismos correspondientes hasta obtener una respuesta sobre una situación que consideran perjudicial para la comunidad y el entorno escolar.

Cumaná / Lino Castañeda