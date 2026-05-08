Vecinos de Barcelona denuncian alza abrupta en facturas de electricidad

Habitantes de un conjunto residencial en Barcelona expresaron su preocupación ante lo que consideran un incremento desproporcionado en los recibos de electricidad correspondientes al último período de facturación.

De acuerdo con los testimonios recabados, el monto a pagar registró un aumento significativo en comparación con el mes anterior, generando malestar entre los propietarios. Señalan que la facturación pasó de 350 dólares a más de 1.700 dólares en apenas un ciclo, lo que representa un alza superior al 380 % sin cambios evidentes en el consumo.

Los vecinos rechazaron el ajuste repentino y aseguraron que no existe una explicación clara que justifique el incremento. En ese sentido, calificaron los cobros como excesivos y fuera de proporción.

Asimismo, solicitaron una auditoría de los medidores y una revisión detallada por parte de la empresa estatal Corpoelec, con el fin de descartar posibles errores en la lectura o fallas en el sistema de facturación.

Los denunciantes indicaron que los montos reflejados son “impagables” y no se corresponden con el consumo real de energía, especialmente en lo relacionado con la planta de tratamiento del conjunto residencial.

Ante esta situación, la comunidad hizo un llamado a las autoridades competentes para que se inicie una investigación y se corrijan las tarifas, ajustándolas a los niveles reales de consumo.

Barcelona / Redacción web