Vecino de Playa Grande resultó muerto en arrollamiento en la troncal 9

Como Víctor José Ugas fue identificado un ciudadano fallecido en la vía nacional Cumaná-Carúpano, en el estado Sucre, cuando intentaba cruzar el peligroso tramo de vía a la altura de la entrada de Playa Grande.

Seģun el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió pasadas las 5:00 de la tarde de este domingo 18 de octubre, cuando el infortunado intentaba cruzar el trazado hacia donde tenía su residencia, en el sector La Cachapera de Playa Grande.

Acción

Comisiones de cuerpos de seguridad se hicieron presentes en el sitio para iniciar las averiguaciones correspondientes y hacer el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, municipio Bermúdez.

Las causas del deceso habrían sido los múltiples traumatismos qué sufrió Ugas, cuando fue arrollado por un vehículo tipo sedán, modelo Neón, marca Chysler, que era conducido por Darwin Andarcia, quien resultó ileso en el incidente.

Sucre / Yumelys Díaz