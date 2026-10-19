AD en Resistencia reactiva maquinaria en Freites y ratifica respaldo a MCM

Con un acto que reunió al Comité Ejecutivo Seccional (CES) de Acción Democrática (AD) en Resistencia en el municipio Freites y a la militancia, el partido blanco se unió a la jornada simultánea realizada en 120 jurisdicciones para consolidar los Comités de Acción Política y Social (Caps).

Teniendo como lema "la fuerza está en las bases", la actividad política se realizó en Cantaura y contó con la presencia de la secretaria general en el municipio, Evelyn Urdaneta; el asesor político del partido, Antonio Barreto Sira; y el secretario general del Comité Ejecutivo Seccional, Sergio Padrón. La jornada estuvo enfocada en la importacia de mantener la organización en la calle y la presencia permanente en las comunidades de cara a los retos que afronta el país.

"La libertad de Venezuela no se logra sólo con discursos, sino con organización en la calle, con estructura viva y con la presencia permanente en cada comunidad a través de la consolidación de los Comités de Acción Política y Social (Caps)", expresó Urdaneta, al tiempo que destacó que los adecos respaldan el retorno de María Corina Machado al país, la lucha por la liberación de los presos políticos y la convocatoria a elecciones libres y transparentes.

Los dirigentes resaltaron que la labor de los Caps se encuentra enfocada en escuchar a los ciudadanos, en estar atentos al llamado en la defensa de la libertad y en seguir insistiendo hasta lograr las condiciones para restablecer la democracia.

Los asistentes expresaron su compromiso y su disposición para seguir los lineamientos de AD en Resistencia y alcanzar los objetivos planteados.

Cantaura / Danela Luces