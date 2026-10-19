En Carúpano pidieron a las autoridades mejoras en la atención a pacientes con cáncer de mamá

Médicos, enfermeras, pacientes y familiares de quienes enfrentan la lucha contra el cáncer de mama, salieron este lunes a marchar desde el hospital Santos Aníbal Dominicci (SAD) hasta la plaza Bolívar de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, para visibilizar el ánimo, las acciones y el día a día de quienes padecen la enfermedad, esto en el marco el día mundial de la prevención de este mal.

Mari Carmen Rojas Marcano, oncóloga del hospital de Carúpano, resaltó que este tipo de actividades tiene como objetivo central la promoción y prevención de la enfermedad, “un flagelo que está afectando tanto al sexo femenino como al masculino”.

Rojas señaló que el llamado es a garantizar un diagnóstico oportuno y una atención digna para los pacientes oncológicos.

En ese sentido, indicó que presentaron al alcalde Julio Rodríguez los proyectos de una sala de oncología y de una farmacia oncológica para Carúpano.

Mencionó que la gobernadora hizo hincapié en el ambulatorio Juan Otaola como posible sede de la farmacia oncológica, aunque consideró que esa iniciativa “todavía está en pañales”. Sobre la sala de oncología, dijo que no han recibido respuesta.

En cuanto a cifras, la especialista precisó que en el hospital pasaron de 183 a 217 pacientes con cáncer de mama, aunque aclaró que no manejan estadísticas específicas porque muchas pacientes diagnosticadas son enviadas o prefieren buscar solución en otros estados. Los casos atendidos provienen de Carúpano y zonas aledañas.

Asimismo, advirtió que Sucre es el tercer estado con más casos de cáncer de mama a escala nacional.

Insistió en su mensaje de prevención: “un diagnóstico a tiempo puede salvar una vida, puede cambiar una historia”.

Hizo un llamado a hombres y mujeres a cuidarse y acudir a consulta, y reiteró la necesidad de que los pacientes oncológicos cuenten con lugares de atención y puedan retirar sus medicamentos oportunamente.

Otra voz

Zareida Bottini, quien también ejerce como especialista oncóloga en el Santos Dominicci, se unió a la voz de Rojas para recalcar la necesidad de prevenir y hacer un diagnóstico oportuno.

Dijo que “no es un día para celebrar”, sino para visibilizar la lucha de las pacientes y respaldar la prevención.

Señaló que es necesario incentivar el autoexamen, la conciencia sobre la enfermedad y la educación para que las personas entiendan la importancia de un diagnóstico oportuno.

Bottini advirtió que en el estado Sucre falta un centro oncológico integral y multidisciplinario, con personal médico adecuado, cirugía oncológica en la institución y exámenes completos, no solo básicos.

Explicó que muchos pacientes de zonas aledañas y de escasos recursos viajan a Carúpano y no consiguen los medicamentos en el momento, lo que representa un traslado y dinero perdido, y puede llevar a que abandonen el tratamiento.

Pidió a la población educarse sobre la prevención y asistir sin temor a los controles médicos, recordando que un diagnóstico a tiempo puede cambiar el curso de la enfermedad.

Sin respuestas

Carmen Villarroel, paciente oncológica y quien participó en la marcha, dijo que los enfermos de la zona de Paria enfrentan dificultades en el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades crónicas.

"No son fáciles de conseguir y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) no brinda el apoyo necesario".

Agregó que los medicamentos son vitales para controlar las enfermedades que padecen y prolongar la vida. "Existe una escasez prolongada de un medicamento específico, micofenolato mofetilo de 500 mg, lo que ha provocado la pérdida de vidas, incluyendo pacientes trasplantados de riñón".

Al tema agregó el impacto económico y social de la falta de medicamentos. En el caso del micofenolato mofetilo es "demasiado costoso", incluso, dijo, para profesionales y personas activas económicamente.

Como conclusión señaló que la ausencia de los medicamentos tiene un impacto significativo en la calidad de vida y la capacidad de los pacientes para mantener sus roles activos en la sociedad.

Llamó a las autoridades, incluyendo al Ivss, a que den una respuesta clara sobre la falta de llegada de medicamentos a Venezuela y agregó que hay inconsistencias en la disponibilidad, ya que llegan para otras patologías pero no para las ya citadas.

Sucre / Yumelys Díaz