Caribes terminó la primera semana de la LVBP con récord positivo

Caribes de Anzoátegui terminó la primera semana de acción de la nueva temporada de la Liga Venezolana de Béisbol (LVBP) con récord positivo de cuatro victorias y dos derrotas, luego de seis compromisos disputados en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Los tropiezos de La Tribu fueron abriendo y cerrando el período, ante Tigres de Aragua y Leones del Caracas, respectivamente. En el intermedio lograron cuatro lauros en fila, incluyendo una barrida sobre Tiburones de La Guaira, para ubicarse en el cuarto lugar de la tabla clasificatoria.

En el balance de la semana el conjunto aborigen lució un pitcheo solvente, pese a que permitieron hasta 33 carreras, pero la ofensiva fue la protagonista al producir 48 rayitas. Ahora los dirigidos por Asdrúbal Cabrera afrontarán seis duelos en la carretera, iniciando contra Bravos de Margarita en suelo insular el martes 20 y miércoles 21 de octubre.

Poder aborigen

La novena anzoatiguense mostró un ataque demoledor frente a sus tres rivales de turno. De hecho fue el mejor equipo en ese apartado en la primera semana de la LVBP, quedando, entre otras cosas, líderes en promedio colectivo con .311.

Caribes anotó hasta 48 carreras, sus bateadores soltaron 64 indiscutibles (13 dobles, un triple y 15 cuadrangulares) y negociaron 23 bases por bolas.

Gabriel Gónzalez fue uno de los más destacados al registrar tres vuelacercas y remolcar seis rayitas. Hernán Pérez también desapareció tres pelotas y fletó cinco carreras, mismo número de impulsadas que Romer Cuadrado.

El estadounidense Jacob Teter sumó dos batazos de vuelta entera, al igual que Omar Eliézer Alfonzo, lo que da muestra de la repartición de protagonismo que tuvo La Tribu en la semana.

Pitcheo regular

Caribes fue el cuarto equipo que más anotaciones recibió en el período con 33 y casi la mitad (16) fueron entre los dos encuentros que terminaron en derrota. Aunado a eso terminaron entre los conjuntos con menos boletos otorgados (17) y figuran entre los que totalizaron más ponches propinados con 47.

Vale acotar que en líneas generales los abridores aborígenes tuvieron actuaciones correctas, aunque el único que alcanzó los cinco episodios de labor fue José Ramón Rodríguez en su segunda salida.

Salvo lanzadores como Rafael Marcano o Álex Valdez, el bullpen mostró buena cara en la semana inaugural. En determinados momentos Sebastián Perrone y Harold Chirino no alcanzaron a salir ilesos de situaciones complicadas, pero fueron dos de los brazos más usados por el mánager Cabrera por la seguridad que habitualmente ofrecen.

A la carretera

En la segunda semana de acción de la LVBP Caribes va a la carretera. Primero visita a Bravos de Margarita el martes 20 y miércoles 21 de octubre, para luego retar a Navegantes del Magallanes el jueves 22 y viernes 23 en Valencia.

Finalmente La Tribu retará a Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de Caracas el sábado 24 y domingo 25 del presente mes.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo