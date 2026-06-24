"Vamos a la Biblioteca" celebrará una nueva edición con un cronograma especial en Barcelona

La Biblioteca Pública Central Julián Temístocles Maza, ubicada en el casco histórico de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, abrirá sus puertas este sábado 27 de junio, para llevar a cabo una nueva edición de "Vamos a la Biblioteca".

Se conoció que este es un programa que desarrolla el Gabinete de Innovación de la gobernación para conectar la ciencia, la tecnología y el emprendimiento con herramientas reales para el crecimiento.

A través de la cuenta en la red social Instagram @innovaranz, señalan que la agenda comenzará desde las 8:00 am y cuentan con cupos limitados, por lo que las personas deben solicitar el link de registro para participar.

La publicación detalla que Rutas Científicas del Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias invita a recorrer sus espacios a través de una experiencia guiada, donde la ciencia se vive de forma práctica, dinámica y participativa. Atenderán el primer grupo a las 8:00 am y el segundo a las 10:00 am.

Taller

Para las 9:00 am tienen previsto un Taller de Inteligencia Artificial (IA), en donde se descubrirá cómo esa área está transformando la educación, el emprendimiento y la creación de contenido.

Se conoció que a esta hora también habrá un Conversatorio de Creación de Contenido, facilitado por Manuela Guerra. El objetivo es que las personas dominen las herramientas clave para potenciar su marca y diseñen una estrategia digital que conecte.

Mientras que a las 10:30 am se llevará a cabo un conversatorio de Finanzas Personales y Corporativas, facilitado por Arturo Velarde. Los participantes aprenderán a separar sus cuentas de forma inteligente y definir estructuras sólidas para hacer crecer su negocio.

Barcelona / Elisa Gómez