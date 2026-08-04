Presidente de la Cámara de Comercio de Carúpano exigió transparencia con los recursos de las regiones

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, en el estado Sucre, Alejandro Prosperi, realizó este martes una rueda de prensa, para reafirmar su petición de que se incluya al sector empresarial en los diálogos de Caracas, al tiempo que pidió que se respeten los situados de las regiones, que se recaudan a través de impuestos nacionales.

Prosperi dijo que la descentralización es la bandera que esgrimen para el desarrollo y avance en las regiones, y que ya está establecida en la Constitución de 1999 y las leyes.

Al evento acudieron representantes de partidos políticos, voceros de organizaciones y de la sociedad civil carupanera.

En este emplazo al empresario para que hagan propuestas que beneficien a las mayorías.

Prosperi expuso que actualmente uno de los principales problemas de las regiones es el incumplimiento del situado constitucional, que establece que el 20% ingresos nacionales, como el Impuesto sobre la Renta, regalías petroleras, mineras, aduanas, impuestos a licores y cigarrillos deben transferirse a los municipios y estados.

Especificó que este derecho se encuentra consagrado en los artículos 167 y 168 de la Constitución de 1999 y criticó que no haya transparencia sobre cuánto se recauda y a dónde va ese dinero.

Agregó que la falta de recursos genera carencias con los servicios básicos: falta de luz y deterioro de la calidad de vida.

Protagonistas

Señaló que desde Caracas se toman decisiones sin conocer la realidad local, y que leyes, como la de las comunas (2006), centralizaron el poder, quitando competencias a los estados.

“No se necesita inventar nada nuevo, solo respetar y aplicar la Constitución vigente, devolviendo competencias a los estados y municipios”, insistió.

Dijo que ciudadanos y políticos, de todos los partidos, deben priorizar este tema por encima de otros debates políticos, ya que afecta la vida diaria de todos.

Exigió, además, que haya transparencia sobre los ingresos y egresos del Estado, que sean públicos y accesibles, para saber cuánto corresponde realmente a cada región.

Aclaró que no se trata de una postura política, sino gremial, para proteger los intereses de los empresarios.

Sobre la propuesta, que ya fue entregada a Fedecámaras y a otras instancias, bajo una postura unificada a favor de la descentralización, dijo que fue bien acogida en el ente empresarial.

Sucre / Yumelys Díaz