Gobernador de La Guaira contabiliza más de 1.500 desaparecidos luego de los terremotos

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó que el Registro Único de Vivienda contabiliza 1.579 personas desaparecidas luego del doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.

El funcionario aseguró que ese registro constituye la base de datos «más sólida» disponible hasta ahora, ya que recoge la información suministrada directamente por los familiares de las víctimas.

Durante una entrevista con 6AM de Caracol Radio, Terán explicó que las autoridades habilitaron este mecanismo para censar a las familias afectadas y conocer con mayor precisión el impacto de la tragedia.

Registro Único de Vivienda contabiliza 1.579 desaparecidos

Según detalló el gobernador, en los primeros 20 días de funcionamiento del registro se inscribieron 35.991 hogares, lo que representa aproximadamente 115.962 personas.

Como parte del censo, las autoridades solicitan a cada familia información sobre sus parientes fallecidos o desaparecidos. Con esos datos, el sistema registra 1.579 personas desaparecidas, una cifra que, según Terán, proviene directamente de los testimonios de los familiares.

El mandatario añadió que los propios ciudadanos también reportaron 7.265 fallecidos. Sin embargo, explicó que parte de esos casos todavía permanece en proceso de certificación por parte de los equipos forenses, por lo que algunos corresponden a personas que aún mantienen la condición de desaparecidas desde el punto de vista legal.

Más de 12.000 damnificados permanecen en refugios

Durante la entrevista, Terán también ofreció un balance sobre la atención a las familias afectadas. Indicó que La Guaira mantiene 28 campamentos temporales, donde permanecen 12.128 personas.

El gobernador señaló que esos espacios cuentan con camas, alimentación preparada bajo supervisión nutricional, atención médica permanente, apoyo psicológico y acompañamiento espiritual para los damnificados. Además, atribuyó estas condiciones a la ayuda recibida desde distintos sectores del país y de la comunidad internacional.

Terán defiende la respuesta de las autoridades

José Alejandro Terán rechazó las críticas sobre la actuación de las autoridades durante las primeras horas posteriores al terremoto y afirmó que permaneció en La Guaira desde el inicio de la emergencia.

El funcionario reconoció que la magnitud del desastre superó cualquier escenario previsto por las instituciones. «Esto sobrepasó sin duda alguna la visión de cualquier gobierno de prepararse frente a un desastre natural», expresó.

También indicó que el doble terremoto provocó el colapso de más de 180 edificios, comprometió unas 750 estructuras y ocasionó graves daños en los servicios públicos.

A pesar de ello, aseguró que el suministro eléctrico alcanzó una recuperación cercana al 99 %, mientras continúan las labores de remoción de escombros y rehabilitación de viviendas dentro del plan Venezuela Renace.

La Guaira / El Pitazo