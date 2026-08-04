Denuncian supuestos despidos de 36 marinos de la industria petrolera

36 marinos del Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui, que prestaban servicio en los remolcadores ALBA y SUR, propiedad del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), denunciaron que supuestamente fueron despedidos de forma "injustificada".

Aseguran que la medida fue aplicada sin importar que se esté violando la inamovilidad laboral vigente en el país y sin haber sido notificada a la Inspectoría de Trabajo.

"Se violó el contrato petrolero, la inspectoría no fue notificada y sin motivo alguno fuimos despedidos y estamos en la calle. Exhortamos al ninistro de Transporte, Francisco Garcés, a que se aboque a esta situación. Entendemos lo que están viviendo nuestros hermanos de La Guaira, pero aquí estamos 36 padres de familia que fuimos despedidos sin ningún motivo. Agradecemos que nos reincorporen a nuestras áreas de trabajo, queremos que nos hagan justicia", expresó Douglas Cova, uno de los afectados.

Miguel Campos, otro de los presuntos petroleros despedidos, aseguró que los perjudicados con la decisión tienen nueve años laborando en la industria petrolera.

Especificó que sus funciones se basan en realizar maniobras de atraque y desatraque de los buques petroleros.

"Hay inamovilidad laboral, así que aquí pasaron por encima de la ley y de las directrices de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien dijo que se deben respetar y mantener a los trabajadores en sus puestos. Somos 36 padres que quedamos en la calle, desamparando a nuestras familias por la simple razón de que un señor empresario que colocaron como jefe de flota cree que son mejores los intereses de los empresarios que los de la masa laboral", acotó.

Los marinos advirtieron que, de no tener respuestas satisfactorias, se trasladarán al Palacio de Miraflores, en Caracas, para ejercer presión a las autoridades.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez