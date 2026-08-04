Estado Mayor de Electricidad y Agua de Bermúdez coordinará acciones para regularizar estos servicios

En el municipio Bermúdez del estado Sucre se estableció de manera formal, este martes, el Estado Mayor de Electricidad y Agua, ente que agrupa no solo al alcalde y a sus directores sino también al gerente de la Corporación Eléctrica (Corpoelec) en la zona y al gerente de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven).

Julio Rodríguez, jefe local, explicó en rueda de prensa realizada en la sala de sesiones del concejo municipal, que se trata de una instancia que se reunirá todos los lunes para abordar las planificaciones y acciones que se ejecutan en torno a los dos servicios.

El propósito del Estado Mayor, detalló, es coordinar acciones y reportar sobre la situación del agua y la electricidad. La información generada por el Estado Mayor será transmitida a la comunidad a través de medios de comunicación y salas de autogobierno comunal.

Rodríguez informó que esta semana, como parte de las acciones para regularizar el abastecimiento de agua, se cerró el llenadero de la zona industrial, que afectaba el caudal y la presión del agua en Carúpano. Además, se inició la eliminación de tomas ilegales en la zona de Chamariapa.

Afectación

Agregó que se aplicará un plan de acción ante la contingencia climática generada por el “Super Niño” y la ola de calor.

Justificó que el ahorro energético y la administración de carga son medidas para proteger el sistema eléctrico, mientras que los controles con El Carupanero son producto de los descensos sostenidos en el embalse Clavellinos.

Admitió que las administraciones de carga y fallas eléctricas afectan de manera considerable los sistemas de aguas servidas y potable, y de manera específica a los sistemas de bombeo que dependen directamente de la electricidad, lo que genera problemas cuando hay racionamientos.

Informó que se está evaluando cómo garantizar que el agua llegue a los estanques morochos, para evitar la pérdida simultánea de ambos servicios.

Sucre / Yumelys Díaz