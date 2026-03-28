Usuarios piden celeridad para restablecer servicio de Cantv en San Joaquín

Usuarios que residen en la calle Los Árboles del sector Cerro de Piedra en la población de San Joaquín, municipio Anaco, reportaron que llevan dos semanas sin servicio de telefonía fija y de Acceso a Banda Ancha (Aba) de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) debido a una avería que no ha sido atendida.

Según explicaron, el personal técnico de la compañía telefónica acudió al lugar para hacer la reparación, pero fue imposible debido a que una guaya cayó sobre un poste de alumbrado público y debe ser retirada por los riesgos que representa.

"Vinieron los trabajadores de Cantv, pero ese poste no se puede tocar porque da corriente y es muy peligroso. No se puede correr el riesgo de que alguien quede electrocutado allí y por eso hacemos el llamado a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para que arregle el problema y luego se pueda solucionar la falla de los teléfonos y del internet", dijo Aura Fernández, quien habló en nombre de los afectados.

Agregó que este miércoles, 25 de marzo, una cuadrilla de Corpoelec estuvo en la población, "pero hicieron unos trabajos en un transformador y por aquí no vinieron a atender este problema. Seguimos incomunicados y le hacemos un nuevo llamado", expresó.

Indicó que son varias familias las que están afectadas y pidió celeridad para que se puedan acometer las labores que permitan restablecer el servicio de telefonía fija.

San Joaquín / Danela Luces