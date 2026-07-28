Usuarios: En Santa Ana pasamos los días sin luz y sin señal de Movilnet

"Vivimos una situación caótica. Quedamos sin servicio eléctrico y además incomunicados. Ayer se fue la luz al mediodía y llegó a las 9:00 de la noche, mientras que la señal de Movilnet se cayó a 11:30 de la mañana hasta un poquito después de las 10:00 de la noche. En vez de mejorar los servicios, van en retroceso".

El testimonio es de José Martínez, habitante del municipio Santa Ana, en la zona centro del estado Anzoátegui, quien expresó su malestar con respecto a las fallas diarias de electricidad y del servicio de telefonía móvil que ofrece la empresa estatal.

"Nueve horas sin luz y casi 11 horas sin poder hacer o recibir llamadas o mensajes. Aquí en Santa Ana la gente tiene que andar corriendo en la mañana para ganar tiempo con lo que tenga que hacer porque después comienza el corte de luz que cada día dura más y ni hablar de la señal de los celulares. Esto no mejora", expresó.

Más testimonios

Otro vecino de la población, quien se identificó como Rafael Pérez, también se quejó por la falta de conectividad que afecta a los usuarios de Movilnet exhortando a la gerencia a mejorar el servicio.

"Pago un plan mensual que no consumo porque la mayor parte del día el teléfono está sin cobertura. No soy el único afectado y no sabemos qué pasa, si son problemas con la antena o es por otra cosa. La empresa tiene que revisar para solucionar ese problema", agregó.

Santa Ana / Danela Luces