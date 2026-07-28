Edmundo González a dos años de las elecciones del 2024: la certeza de un futuro distinto requiere confianza

El líder opositor en el exilio Edmundo González se pronunció este 28 de julio para recordar que se cumplen dos años desde las elecciones presidenciales de 2024, cuando los resultados dieron como ganador a Edmundo González contra Nicolás Maduro por una cantidad marcada de votos. En ese momento, los números dados por el Consejo Nacional Electoral no mostraron las actas y dieron como vencedor al oficialismo.

A través de su cuenta en X, González aseguró: «Estoy convencido de que el 28 de julio será recordado como el momento en que Venezuela recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto. Esa certeza sigue viva. Y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades«.

Asimismo, el ex diplomático reiteró su compromiso con el cambio en el país, por lo que sostiene que dedicará todas sus fuerzas «a que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio encuentre su plena realización en una Venezuela democrática».

González, quien fue el contrincante electoral de Nicolás Maduro en esos comicios, luego que María Corina Machado y Corina Yoris fueron inhabilitadas, hizo énfasis en que «la voluntad de un pueblo nunca prescribe», pues considera que esta «permanece madura, encuentra su camino y termina transformando la historia», ya que «ningún país vuelve a ser el mismo cuando ciudadanos descubre que también son responsables de su destino».

28 de julio: cuando el pueblo ejerció su derecho a elegir su destino

Sostiene que los comicios presidenciales del 2024 representaron «el día en que un pueblo mayoritario y decidido ejerció plenamente su derecho a elegir su destino».

«Ese derecho pertenece a los venezolanos, pertenece a toda una nación que demostró que vivir en libertad, era más fuerte que el miedo», dijo, al tiempo que apuntó que ese día el país «recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto», expresó.

El diálogo del 1ero de agosto

Con el diálogo entre el Parlamento del 2015 y el actual chavista en puertas, González y María Corina Machado anunciaron de manera particular que no serán un obstáculo para el proceso, lo que revela la falta de un consenso entre todos los partidos desde que se llamó a una discusión el pasado 15 de julio.

«Nosotros no seremos un obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales. Lo evaluaremos con base a logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral oportuno y pleno respeto a la soberanía popular», fijaron como parte de las condiciones que esperan se produzcan de esas discusiones.

Caracas / El Pitazo