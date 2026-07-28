Carlos Milano es parte de la importación de UDEC, líder en la LNB Chile

El pivote venezolano Carlos Milano, con Universidad de Concepción (UDEC), lidera la Conferencia Centro en el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile).

Los universitarios, con sendas victorias de 109-76 sobre Colo-Colo y 104-83 sobre la Universidad Católica, mantienen el invicto y la cima de la llave central de la cita austral.

Frente a los colocolinos, Milano figuró con 10 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y tres recuperaciones, con lo que le ganó el duelo de criollos al alero guayanés Luis "Lobo" Mérida, quien se distinguió con ocho tantos, un par de capturas, dos entregas y un robo de pelota.

Otra victoria de UDEC

La tercera victoria de la justa del Campanil tuvo como víctima a los católicos. Entonces, el rendimiento de Milano fue de seis unidades, siete tableros, un pase decisivo y una pelota recuperada.

Por los cruzados, el base larense Deiker Salcedo resaltó con nueve cartones, cuatro cristales, tres asistencias y un robo de esférica.

Otro venezolano en acción

Puerto Montt del ala-pivot carupanero Juan Fontena, cayó 88-70 ante Deportivo Valdivia y 85-70 frente a Español de Osorno, con lo que aún no conoce la victoria en cuatro presentaciones.

En el primer choque, Fontena destacó con seis unidades y seis tableros, y en el segundo figuró con ocho puntos, seis rebotes, una asistencia y un par de pelotas recuperadas.

Santiago / León Aguilar