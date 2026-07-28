Fetraesparta fija posición ante el nuevo proceso de diálogo y explica su ausencia en la marcha sindical

El sector sindical del estado Nueva Esparta se pronunció sobre los próximos acontecimientos políticos y gremiales que marcan la pauta en el país.

Luis Castro, presidente de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta (Fetraesparta), ofreció, desde Porlamar, municipio Mariño, la visión de la organización frente a la mesa de negociación convocada para el próximo 1ero de agosto y aclaró las razones por las cuales no se sumarán a la manifestación de calle programada por la Coalición Sindical de Venezuela.

Frente al inicio de las conversaciones políticas entre representantes del Ejecutivo nacional y miembros de la Asamblea Nacional de 2015, proceso que cuenta con el respaldo explícito de Estados Unidos, Castro sostuvo una postura de "expectativa prudente".

Necesidad

El dirigente indicó que es necesario observar la evolución del proceso antes de emitir juicios definitivos, remarcando además que este tipo de iniciativas debe incorporar a diversos sectores de la vida pública nacional para alcanzar el mayor acuerdo posible.

En caso de que la representación laboral tenga espacio en este esquema de negociación, el presidente de Fetraesparta detalló las prioridades inmediatas que deben ser atendidas. Entre las peticiones centrales exigió la restitución de salarios dignos y pensiones ajustadas a la realidad económica, la mejora de las contrataciones colectivas y seguros de salud, así como soluciones urgentes a los servicios de luz, agua y abastecimiento de alimentos.

Asimismo, hizo énfasis en frenar la emisión de moneda sin respaldo para controlar la inflación y defender el poder adquisitivo.

Marcha

Con respecto a la marcha convocada por la Coalición Sindical de Venezuela para este martes 28 de julio en plaza Venezuela, cuya finalidad es exigir el restablecimiento del orden constitucional, un cronograma electoral claro y la renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, el vocero confirmó que no participarán.

Castro explicó que al estar afiliados a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) se apegan a la línea de esa central de no sumarse a esta acción específica, aclarando que no la rechazan y que consideran oportuno esperar el desarrollo de la mesa de diálogo, prevista para los próximos días.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero