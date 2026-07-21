Usuarios denuncian que transportistas se abstienen de dar vuelto cuando les pagan Bs 150

Usuarios del transporte público de la ruta Puerto La Cruz-Barcelona denunciaron este martes que, en los últimos días, en algunos autobuses les han cobrado Bs 150 en lugar de los Bs 140 establecidos en la última gaceta oficial.

Señalan que tanto conductores como colectores de las unidades argumentan que no tienen billetes de 10 bolívares, por lo cual no pueden dar el vuelto correspondiente.

Esta situación ha generado malestar en más de un pasajero, pues sienten que "esto no es justo".

"Si das tres billetes de Bs 50 o un billete de Bs 100 y uno de Bs 50, se hacen los locos y no te dan el vuelto, y si les dices algo, unos te regresan los 10 bolívares, mientras que otros te dicen que no tienen billetes de Bs 10, pero por nada del mundo te dan 20 bolívares de vuelto y te cobran Bs 130. Prácticamente tienen la tarifa en Bs 150 sin permiso de nadie, eso no debería pasar", comentó la universitaria Katherine Martínez.

Para el usuario Ricardo Millán, las autoridades locales deben hacer operativos de fiscalización del pasaje para que no haya "abusos" de parte de los transportistas de la zona norte del estado Anzoátegui.

Aseguró que desde hace varios meses no ha visto fiscales de tránsito o efectivos policiales velando por el cumplimiento de la gaceta oficial.

"Toda la vida ha habido problemas con el pasaje y en los últimos años más, porque con el tema de la inflación y las subidas del dólar, entonces los choferes quieren aumentar a cada rato y así no los autoricen, más de una vez uno ha tenido que pagar tarifas que no son. Es necesario que haya control para no tener problemas ni con los choferes ni con los colectores, que muchas veces tratan mal a los usuarios", acotó.

Para el mes de julio estaba previsto un nuevo ajuste de la tarifa, pero el mismo fue pospuesto para el 1ero. de agosto, debido a la emergencia originada por el doble terremoto del 24 de junio.

La decisión fue dada a conocer por el Comando Intergremial del Transporte a escala nacional.

Cabe mencionar que lo acordado con el gobierno nacional es que el pasaje tenga un valor mensual de $0,25, calculado según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Si el aumento fuera aplicado hoy, el costo por traslado en autobús quedaría en Bs 184 bolívares aproximadamente, ya que el precio de la moneda estadounidense este martes 21 de julio es de Bs 737,23.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez