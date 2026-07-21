Equipos del Psuv Anzoátegui cerrarán despliegue en el municipio Independencia

Representantes de los diferentes equipos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el estado Anzoátegui llevaron a cabo una reunión ordinaria este lunes, 20 de julio, liderada por el gobernador Luis Marcano, quien además funge como enlace nacional de la organización, para tratar diversos temas.

A través de la cuenta de la tolda roja en la red social Instagram, se conoció que durante el encuentro, Marcano destacó el despliegue que han tenido los dirigentes estadales en 20 municipios.

Igualmente anunció cuándo y dónde cerrarán estas movilizaciones, en los próximos días.

“Este viernes 24 cerraremos la agenda de despliegue en el municipio Independencia. Hasta la fecha hemos tenido una participación que pasa los 3 mil militantes de base, así como más de 300 derechos de palabras de los cuales hemos escuchado planteamientos, críticas y acciones de trabajo para continuar avanzando”, expresó Marcano en la publicación.

Su supo que el partido ha tenido una amplia agenda de movilización, la cual tuvo una pausa luego de los terremotos.

Barcelona / Elisa Gómez