Cleanz aprobó informe final para reformar su Reglamento de Interior y Debates

Durante la sesión ordinaria celebrada este martes 21 de julio, en el edificio Bicentenario ubicado en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, diputados del Consejo Legislativo Estadal (Cleanz) aprobaron el informe final de la Comisión Especial para la reforma parcial del Reglamento de Interior y Debates.

Así lo dio a conocer el presidente del parlamento, Andrés Márquez, quien mencionó que durante el encuentro también le dieron el visto bueno a un crédito adicional por más de 68 millones de bolívares, solicitados por el gobernador Luis Marcano.

Se conoció que durante la sesión, la legisladora Marina Martínez, presidenta de la Comisión Especial, indicó que tras varios encuentros y debates con sus homólogos, lograron recolectar los aportes necesarios para robustecer 36 artículos del instrumento parlamentario.

“Esta reforma fue orientada hacia la modernización parlamentaria y la optimización procedimental”, aseguró Martínez.

Detalles

La parlamentaria destacó los tres pilares fundamentales en esta reforma: seguridad jurídica y transparente, reducción de ambigüedades procedimentales y la innovación tecnológica.

Otros aspectos que resaltó fueron la articulación institucional, con la introducción de la figura de las sesiones conjuntas para una relación directa y vinculante entre el consejo legislativo y las cámaras municipales; así como la realización de sesiones telemáticas, las cuales aseguran la continuidad de las sesiones legislativas, mediante video conferencias, ante situaciones de fuerza mayor y extrema.

Cabe destacar que junto con Martínez, en esta comisión estuvieron los legisladores Héctor Galindo y Filiberto Martínez.

En la sesión, también fueron aprobados 69 millones 894 mil bolívares destinados al Sistema Integrado de Gestión de Riesgo, Administración de Emergencia de Carácter Civil y Desastres del Estado Anzoátegui (Sigraed) y a la dirección de Administración y Finanzas del Ejecutivo estadal.

Barcelona / Elisa Gómez