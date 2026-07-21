Adjudicatarios del mercado de Tronconal III llegaron a un acuerdo con autoridades

Adjudicatarios del Mercado Municipal José Antonio Anzoátegui, ubicado en el sector Tronconal III de Barcelona, municipio Simón Bolívar, reportaron que llegaron a un acuerdo con voceros de las autoridades para detener, al menos momentáneamente, la construcción de un muro externo en uno de los costados del centro de expendio.

Cabe recordar que varios de los comerciantes que hacen vida en ese recinto rechazaron, el lunes 20 de julio, la obra que se estaba ejecutando, pues indicaron que iba a "mutilar" uno de los accesos. Además, señalaron que hay otros problemas graves que ameritan atención con urgencia.

María Ávila, una de las adjudicatarias del mercado, aseguró que luego de un debate con funcionarios de la gobernación del estado, llegaron al acuerdo.

La construcción del muro se encontraba en fase inicial y los obreros solo alcanzaron a abrir la zanja en el suelo.

Lucha

Ávila reiteró que la mayoría de comerciantes que se mantienen activos en el mercado de Tronconal III llevan por lo menos un par de décadas allí, por lo que tienen el sentido de pertenencia arraigado y eso los lleva a mostrar su desacuerdo ante lo que consideran irregularidades.

"Llegamos a un acuerdo (la tarde del lunes) de que se va a paralizar la parte del muro que la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea) pensaba levantar, hasta tanto la señora vocera (que se acercó al sitio) haga el planteamiento a sus superiores", comentó.

La comerciante insistió en que la obra perjudica a los que laboran diariamente en el mercado y resaltó que hay muchas cosas por mejorar, entre ellas el cercado y la presencia de basura y aguas servidas en áreas comunes.

Barcelona / Javier A. Guaipo