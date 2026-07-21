Usuarios: Deben decirnos hasta cuándo habrá cortes de luz diarios

Cuando se cumplen cuatro meses del inicio del "Plan de Ahorro Energético" anunciado por el gobierno interino nacional el pasado 21 de marzo, usuarios de la zona centro del estado Anzoátegui expresaron su descontento y su preocupación por la extensión indefinida de la medida que, según fuentes oficiales, duraría 45 días.

Así lo manifestaron residentes de los municipios Anaco, Aragua, Freites y Santa Ana, quienes pidieron a las autoridades nacionales y a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que informen sobre la fecha prevista para finalizar el plan que establece cortes de energía eléctrica durante cuatro y cinco horas diarias.

"Eso comenzó en marzo y dijeron que sería por 45 días. Hoy tenemos cuatro meses y estamos en lo mismo. Quitan la luz en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, sin que tengamos un cronograma para tomar previsiones. Se queman los aires acondicionados y los equipos. Ya es hora de que nos digan hasta cuándo habrá cortes de luz diarios. Seguimos en zozobra con el tema de la electricidad", expresó Manuel Flores, habitante de Cantaura.

Según dijo, en la capital chamariapera las interrupciones del servicio se dan seis días a la semana, por un lapso que oscila entre cuatro y cinco horas diarias.

"La gente que vive en Los Jardines, El Bolsillo, La Capilla, Planta de Hielo, El Guayana, Casco Central, Los Kariñitas, 23 de Enero, entre otros, se quedan sin luz todos los días. Estamos cansados y creo que tenemos derecho a saber por cuánto tiempo seguiremos con este problema porque parece que no tiene arreglo", agregó.

Anaco a oscuras

En la ciudad gasífera los usuarios reportaron que se encuentran agotados de los cortes de electricidad y enfatizaron que, en ocasiones, les "roban", horas de su descanso.

"A veces llego a la casa a las 7:00 de la noche, luego de un día de trabajo fuerte, y todo está oscuro. La luz llega a las 10:00 o a las 11:00 de la noche y de verdad es agotador. Siento que me roban mi tiempo para descansar. Si el plan era por 45 días ya deberían acabar con eso. Han sido meses muy duros para todos", acotó Adriana Ortega.

Aragua

Los habitantes del municipio Aragua también pidieron que se ponga fin a la desinformación sobre el racionamiento eléctrico que los afecta.

"Si nos ponemos a sacar cuentas la semana pasada estuvimos 30 horas sin luz y llevamos cuatro meses en lo mismo. Ya es tiempo de que nos digan qué está pasando y hasta cuándo será esto", dijo Yanitza Sifontes.

Caos en Santa

En la población de Santa Ana los vecinos describen la situación como caótica porque, según dijeron, se quedan sin servicio eléctrico e incomunicados.

"Tienes que hacer todo rápido y aprovechar cuando hay luz. Después se va por cuatro o cinco horas y no puedes ni hacer una llamada porque los teléfonos celulares se quedan sin señal. Es increíble cómo han pasado cuatro meses y nadie anuncia el fin de ese plan. Quién sabe hasta cuándo nos tendrán así", lamentó Francisco Romero.

Cantaura / Danela Luces