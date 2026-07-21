Minsalud confirma tres muertes por Hantavirus en Anzoátegui (+Comunicado)

A través de un comunicado oficial con fecha de este 21 de julio, el Ministerio de Salud (Minsalud) confirmó la muerte de tres personas en Anzoátegui con diagnóstico de Hantavirus.

El pronunciamiento se dio luego que la Federación Médica Venezolana (FMV) encendió las alarmas al denunciar la propagación de una afección letal caracterizada por cuadros febriles, hemorrágicos y respiratorios.

Las autoridades del Minsalud recordaron que el Hantavirus se transmite principalmente a través de roedores en zonas rurales y agrícolas, cuando las personas inhalan partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. Asimismo, enfatizó que, hasta el momento, no existe evidencia científica que sugiera transmisión de persona a persona en Venezuela.

Otros fallecidos

Por otra parte, el despacho de salud reportó el deceso de dos profesionales de la medicina en Barinas.

Sin embargo, aclaró que las causas de estos fallecimientos “están por confirmarse» y calificó los casos como eventos focalizados que no representan un riesgo epidemiológico para la población general”.

Caracas / Redacción Web