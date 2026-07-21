FMV alertó sobre la presencia del Hantavirus en Venezuela antes del comunicado de Minsalud

Un día antes de que el Ministerio del Poder Popular para la Salud (Minsalud), la Federación Médica Venezolana (FMV), presidida por Douglas León Natera, alertó sobre la presencia del Hantavirus en Venezuela.

En una rueda de prensa ofrecida en Caracas, los representantes de la FMV emitieron una alerta sanitaria nacional tras confirmar múltiples fallecimientos de rápida evolución registrados en Barinas y Anzoátegui. La institución advirtió sobre la aparición de un cuadro clínico agresivo que ha cobrado la vida de varios ciudadanos, entre ellos tres profesionales de la salud. La patología se caracteriza por un severo compromiso del estado general y un fallo agudo del sistema cardiorrespiratorio.

Entre los decesos confirmados por la FMV en Barinas figuran los doctores Jhovanny Silva, Rafael Díaz y Cecilia Chávez.

Decesos en Anzoátegui

La FMV indicó que también hubo fallecimientos por hantavirus ocurridos en Anzoátegui. Las víctimas, cuyos nombres no fueron revelados, y pertenecen una misma familia del municipio Miranda, presentaron una sintomatología similar a la observada en Barinas. Cabe destacar que Anzoátegui es considerada una región endémica del Hantavirus.

La FMV solicitó la activación inmediata de protocolos de vigilancia epidemiológica.

Caracas / Redacción Web