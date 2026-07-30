Jubilados de Cantv protestaron por la restitución de beneficios

Un grupo de trabajadores jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) protestaron este jueves, 30 de julio, en Puerto La Cruz, para exigir la restitución de algunos beneficios.

La actividad se llevó a cabo en horas de la mañana, en las afueras de la sede de la empresa ubicada en la avenida Municipal de la ciudad porteña. Desde allí denunciaron que hace dos meses les redujeron 25% de lo que para ellos se llama “bono vital”, el cual pasó de 200 a 150 dólares.

Según indicaron, esto profundiza la situación de vulnerabilidad que venían presentando, tomando en cuenta que el monto no les permite cubrir alimentación, medicinas, etc.

También señalaron que la empresa se ha negado a reconocerles el seguro médico y además ven con preocupación que la contratación colectiva suma alrededor de un año vencida y no ven interés de al menos discutir una nueva.

Malestar

Víctor Urbáez, secretario general del Sindicato Único de Telecomunicaciones en Anzoátegui (Sutea), manifestó que todas las irregularidades en cuanto a los beneficios que les corresponden han generado malestar y por eso tomaron la decisión de salir a la calle, en lo que fue una jornada que se replicó a nivel nacional.

“Rechazamos el incumplimiento de Cantv con el sector de los jubilados, al retirarle 50 dólares al bono vital, que en la calle se conoce como el bono de guerra. A eso se le suma el problema con el servicio médico. Los jubilados y algunos trabajadores tenemos 100% de la cobertura médica aprobada y Cantv no cumple con ningún porcentaje”, expresó.

El vocero recordó que los trabajadores activos tienen un salario que apenas ronda los mil bolívares, mientras que en el caso de los jubilados la situación es aún peor pues cobran aproximadamente 500 bolívares.

Afectados

William Pacheco, vicepresidente de la Asociación de Jubilados de Cantv en Anzoátegui, afirmó que solo en la entidad hay más de 400 afectados por esta situación.

“Esos 150 dólares no alcanzan ni para la comida, ni para las medicinas, ni para las consultas médicas (…) Hemos hecho el reclamo y no tenemos respuestas”, finalizó.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo