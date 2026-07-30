Fallas eléctricas también dejan sin agua a familias de El Tigre

El problema de los cortes eléctricos, que superan las cuatro horas en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, también se suma a otros padecimientos, como la falta de agua potable en varias comunidades.

Familias que residen en sectores como San Francisco de Asís, Inces y 12 de Marzo manifiestan su descontento frente a la sequía prolongada.

Yanis Guzmán, habitante de San Francisco, expuso que aunque en su casa es poco usual que se vaya la luz, el suministro hídrico sí es interrumpido al menos tres veces por semana.

"Si hay un bajón de luz es verídico que la electricidad se fue en otros sectores y nosotros aquí nos quedamos sin agua", comentó.

Guzmán se quejó de que el servicio de agua solo se restablece por poco tiempo. "Llega y dura cuatro horas nada más. De ahí lo vuelven a suspender hasta el siguiente día", explicó.

Tareas pausadas

Liliana Ortíz, vecina del Inces, aseveró que la ausencia de agua la obliga a pausar las tareas del hogar, además de afectar el consumo y lavado de alimentos, así como el aseo personal.

Dijo que lleva dos días sin poder lavar bien su ropa, pues el recurso deja de llegar justo cuando tiene tiempo disponible.

"Se va mayormente en la tarde hasta la mañana siguiente. A veces llega en la noche y si no llega en la noche, llega en la mañana. Entonces ¿cómo uno hace sus pendientes? Ni para bañarnos tenemos", protestó la afectada.

Como una medida de contingencia, algunos de los vecinos perjudicados empiezan a comprar tanques para almacenar agua, pues temen que las deficiencias vayan en aumento y se queden sin reservas del líquido potable.

El Tigre / Damary Díaz