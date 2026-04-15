Urgen colocar alumbrado público en avenidas y accesos viales de Anaco

"No es raro que se escuche la sirena de una ambulancia en la noche porque por aquí hay muchos choques, pero no dejo de ponerme nerviosa cada vez que pasa. La avenida Los Pilones está oscura y los carros y los motorizados corren mucho". Con esa frase el ama de casa Ana Villarroel, habitante del sector La Esperanza, en Anaco, describe lo que mantiene en vilo a los habitantes de esta ciudad, situada en la zona centro de Anzoátegui.

Y es que la falta de iluminación en avenidas y accesos viales a los sectores es notoria: en un recorrido por la localidad se observó que urge la colocación de alumbrado público en puntos clave, entre los que destacan el distribuidor Buena Vista, la troncal 16 (a la altura de Un Solo Pueblo y la entrada de Ocana) hasta el distribuidor Miranda.

En un tramo de la avenida José Antonio Anzoátegui las luces son muy tenues, mientras que no hay lámparas en áreas de la Vía Alterna de Viento Fresco. La entrada de Anaquito y la vía que conduce a la sede de Universidad de Oriente (UDO) son áreas críticas.

La travesía por la localidad muestra también que la avenida Los Pilones, a la altura de Inavi; al igual que la entrada del sector 17 de Diciembre, lucen como boca de lobos.

Cifras rojas

La ciudadanía expresó su preocupación por la situación, pues consideran que la oscuridad disminuye la visibilidad en zonas de alta circulación y pone en riesgo a conductores y peatones.

"Sabemos que hay choferes y motorizados imprudentes, algunos andan borrachos, pero si todo está oscuro es más probable que hayan choques o que atropellen a alguien. Eso es muy peligroso", dijo el técnico Simón Yegüez.

El temor y el nerviosismo de la colectividad tienen su origen en hechos lamentables que han conmocionado a la población en los últimos meses por la pérdida de vidas humanas en siniestros viales.

Según cifras extraoficiales, en lo que va de año se han registrado 18 accidentes de tránsito en horario nocturno, que han arrojado un total de 12 lesionados y 4 fallecidos, por lo que diversas voces exhortan a las autoridades municipales a iniciar un plan de alumbrado público para disminuir la probabilidad de atropellos, choques y caídas.

Llamado

Wilfredo Velásquez dijo que usa su moto a diario para llegar a su trabajo en una empresa cercana a Los Jardines, en la zona este, por lo que hace el recorrido desde Pueblo Nuevo hasta casi el final de la avenida Los Pilones y evita circular en horas de la noche por temor a verse involucrado en un accidente de tránsito.

"La avenida está oscura y donde hay lámparas son como muy débiles, no alumbran mucho. Por aquí vienen carros y motos sin luz. La gente se baja de los autobuses y cruzan a cada momento. Hay que estar pendiente porque también hay huecos. Deberían poner lámparas para uno ver bien", expresó.

El estudiante Omar Salazar también pidió que se ponga en marcha un plan dirigido a mejorar la iluminación de la ciudad.

"En la Alterna de Viento Fresco hay partes oscuras y mucho hueco. Por eso es que hay tantos choques y motorizados que se caen y terminan en el hospital", acotó.

Entre los que urgen al gobierno local a darle prioridad a la iluminación de la ciudad está el coordinador municipal de Voluntad Popular, Teo Valiente, quien destacó que la incidencia de eventos desafortunados "no solo obedece a la imprudencia de los conductores, sino que también influye muchísimo el tema de las calles y avenidas a oscuras en la ciudad".

Valiente recordó que el pasado 27 de marzo, en la Vía Alterna de Viento Fresco, hubo un choque entre una motocicleta y una unidad de transporte público que enlutó al municipio por la muerte de dos jóvenes. "Es preocupante que esa arteria vial siga teniendo áreas sin alumbrado después de lo ocurrido", dijo.

Hizo referencia a otras zonas en similares condiciones como tramos de las avenidas Los Pilones y Mérida; especialmente en la plaza Bolivar, y dijo que es más notorio "en los accesos a zonas populares".

"Hago un llamado a reforzar el alumbrado en el municipio que se encuentra muy oscuro y a mejorar la vialidad, ya que los operativos de seguridad vial con el tema del uso del casco por los motorizados, así como pedir prudencia a los conductores de motos y vehículos, y a los peatones, no son suficientes si existen vías totalmente oscuras y calles deterioradas", expresó.

Exhortación

Por su parte, el concejal Josué González recientemente hizo un llamado público a los choferes y motorizados para crear conciencia sobre la responsabilidad al conducir.

"Sabemos que los vehículos y las motos son parte de su vida diaria, pero su uso conlleva una gran responsabilidad. Por favor, utilicen siempre sus cascos al conducir, no sólo es una medida de seguridad, sino un acto de amor hacia sus seres queridos, Eviten conducir a alta velocidad, cada segundo cuenta y una decisión imprudente puede cambiarlo todo en un instante", expresó.

‎

‎El edil aseveró que el alcohol y la conducción son una combinación peligrosa y exhortó a los conductores de motos a no arriesgar su vida ni la de los demás.

"Si van a salir designen a un conductor sobrio o utilicen alternativas seguras. Además, tengan en cuenta que el exceso de pasajeros puede poner en riesgo a todos los ocupantes", acotó.

‎

Se refirió a los operativos que realizan los cuerpos de seguridad del municipio para proteger y velar por el bienestar de los motociclistas, lo que, según dijo, puede causar molestias. "Su trabajo es garantizar que todos podamos regresar sanos y salvos a nuestros hogares", comentó.

Los residentes de Anaco piden alumbrado público para avenidas y accesos a sectores / Foto: Cortesía

Anaco / Danela Luces