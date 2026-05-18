Urepanz: rechazamos propuesta de Fedecámaras que consiste en eliminar las prestaciones sociales

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José "Cheo" Hurtado, mostró su repudio a las últimas propuestas que ha hecho la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) sobre la posibilidad de ajustar el cálculo de las prestaciones sociales y actualizar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores (Lottt), según la nueva dinámica que se vive en el país.

Para el dirigente, el gremio empresarial lo que pretende es eliminar las prestaciones sociales de la masa laboral en el marco de la reforma de la Lottt.

"Rechazamos enérgicamente el planteamiento o propuesta de los empresarios de Fedecámaras, quienes insisten sobre el tema de la eliminación de las prestaciones sociales de la clase trabajadora, en el marco de la reforma a la Ley del Trabajo. Más grave aún es que el ministro del Trabajo, Carlos Castillo, reveló que una posible reforma de la Lottt está en fase de discusión técnica y política. Esto nos indica que dicha reforma es un hecho prácticamente consumado, en el cual tanto empresarios como gobierno, quienes ya han eliminado el salario, convirtiéndolo en algo simbólico, hoy se confabulan y pactan nuevamente, esta vez para eliminar las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras", aseguró.

A juicio de Hurtado, la dirigencia sindical "jamás" apoyaría una posible eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales.

"Es una situación que rechazamos porque aspiramos a que en cualquier momento debe existir un cambio radical de forma de gobierno en este país y aspiramos a que al momento que el salario recupere su vigor, la clase trabajadora pueda recuperar la capacidad de ahorro, y quienes prestaron servicio por 20 o 30 años, y fueron jubilados, asumamos la lucha por la indexación de las prestaciones sociales tomando en cuenta a quienes hayan sido atracados por el Estado desde la primera reconversión monetaria", enfatizó.

Aprobación

Hurtado advirtió que existe la posibilidad de que ya las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional (AN), tras bastidores, estén afinando los detalles de la reforma de la Lottt planteada por el sector empresarial del país.

"Seguro aprobarán entre cantos de gallos a media noche para terminar de sepultar tan importante derecho, como lo han hecho con el salario. Ante esta grave situación, los trabajadores debemos elevar la voz en mayúsculas para asumir la defensa de nuestros derechos y beneficios, y buscar salidas como respuesta a esta afrenta del régimen y la clase política del país contra la clase trabajadora. La salida a la grave situación social política y económica del país no se dará sólo con una elección presidencial, la dirigencia sindical del país debe alinearse en una unión real para defender nuestros derechos plasmados en nuestra legislación y buscar salidas reales impulsando una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)", reiteró el presidente de Urepanz.

Cabe recordar que la semana pasada, Fedecámaras puso sobre la mesa nuevamente la necesidad de actualizar la Lottt "para incluir nuevas dinámicas laborales".

La vicepresidenta del gremio Tiziana Polesel, opinó que la discusión sobre la normativa no debe centrarse solamente en las prestaciones sociales y los salarios, sino también en la inclusión de otros temas como el teletrabajo y las contrataciones por hora.

“Nuestra ley actual es muy poco flexible en materia de pagar por horas o por días en un trabajo determinado. Esto es un clamor de muchos sectores de la economía", comentó en una entrevista radial la semana pasada.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez