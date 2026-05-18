Coordinador de grupo motorizado fue asesinado en Puerto La Cruz

Un par de tiros en el rostro pusieron fin a la vida de José Rafael Fuentes Guillén, de 43 años, quien se desempeñaba como coordinador de Motorizados por La Paz y la Vida del municipio Sotillo del estado Anzoátegui y era militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

El hecho ocurrió en la avenida Constitución de Puerto La Cruz, pasadas las 6 de la tarde del domingo 17 de mayo, cuando presuntamente intentaron robarle una cadena de oro.

De manera extraoficial se supo que Fuentes se resistió al atraco y fue cuando el victimario accionó el arma de fuego.

Trabajadores del hospital del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) César Rodríguez, en Guaraguao, señalaron que fue ingresado en la emergencia, sin embargo falleció a los pocos minutos.

Su cuerpo fue ingresado en la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Barcelona, donde realizaron la autopsia de rigor.

También se conoció que la víctima era sobrino del exalcalde de Sotillo, Stalin Fuentes.

Puerto La Cruz / Redacción web