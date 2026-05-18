Estado Sucre celebró segunda edición de Calamar Playa Colorada 2026

El estado Sucre fue escenario este fin de semana de la segunda edición del evento de pesca, gastronomía y recreación “Calamar Playa Colorada 2026”, actividad que reunió a pescadores, cocineros y amantes del mar en una jornada orientada a promover el turismo y las tradiciones costeras de la región.

El encuentro en este balneario del Parque Nacional Mochima logró congregar a más de 50 personas entre competidores, pescadores, chefs y aficionados, quienes participaron en una dinámica competencia enfocada en la captura de calamares.

Durante la actividad, los asistentes midieron sus habilidades para obtener la mayor cantidad de ejemplares y también el calamar de mayor tamaño.

La gastronomía también fue protagonista

Luego de la jornada de pesca, los participantes elaboraron distintas propuestas culinarias utilizando los productos capturados, las cuales fueron evaluadas por un panel de chefs especializados.

Los jueces calificaron aspectos relacionados con sabor, creatividad y presentación de cada platillo preparado durante el evento.

La actividad fue organizada por la Cámara de Turismo del estado Sucre. Su presidenta, Cecilia Sucre, aseguró que este tipo de encuentros reflejan el potencial turístico y gastronómico que poseen las playas de la entidad.

Asimismo, destacó que las tradiciones marinas, la pesca deportiva y la gastronomía caribeña continúan posicionando a Sucre como uno de los principales destinos turísticos del oriente venezolano.

Finalmente, resaltó que la riqueza natural y la abundancia de fauna marina en la zona permiten fortalecer propuestas recreativas que atraen visitantes y dinamizan la economía local.

Cumaná / Lino Castañeda