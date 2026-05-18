CLES abrió convocatoria para el Premio Regional de Periodismo “Lázaro Hernández” 2026

El Consejo Legislativo del estado Sucre (CLES) anunció oficialmente la apertura de la convocatoria para el Premio Regional de Periodismo “Lázaro Hernández” 2026, reconocimiento que busca exaltar la labor de los profesionales de la comunicación en distintas áreas del ejercicio periodístico.

La información fue ofrecida durante una rueda de prensa realizada en la sede del parlamento regional, ubicado en Cumaná, municipio Sucre, donde autoridades detallaron las bases y categorías del concurso.

Premiarán distintas áreas del periodismo

Yoigler Hurtado, subsecretario de Cámara del CLES, explicó que el galardón incluirá menciones en periodismo de radio, televisión, digital, institucional, docencia e investigación, además de categorías vinculadas a cultura, deporte y turismo.

Indicó que las modalidades fueron adaptadas a la actual convergencia mediática y precisó que cada participante podrá postular entre dos y cinco trabajos por categoría.

Evaluarán ética, impacto y calidad técnica

Hurtado destacó que el jurado tomará en cuenta criterios relacionados con el rigor periodístico, ética profesional, impacto social y calidad técnica de los materiales consignados.

Asimismo, señaló que también serán evaluados aspectos como la redacción, gramática, composición audiovisual y manejo de herramientas tecnológicas propias de cada área comunicacional.

Recepción de trabajos

Según el cronograma presentado, la recepción de recaudos y postulaciones comenzó este 15 de mayo y se extenderá hasta el próximo 15 de junio, a las 11:59 de la noche.

La fase de evaluación se desarrollará entre el 16 y el 20 de junio, mientras que el veredicto oficial será anunciado el 24 de junio. La entrega de premios se encuentra prevista para el 25 de junio.

Por su parte, Perla Lara, representante del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Sucre, resaltó la reactivación del premio luego de varios años sin realizarse y valoró que lleve el nombre de Lázaro Hernández, a quien calificó como un periodista de amplia trayectoria y reconocimiento en la región.

Cumaná / Lino Castañeda