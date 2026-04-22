Urepanz: La frase 'aumento responsable' no genera confianza en la clase trabajadora

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz), José "Cheo" Hurtado, criticó el hecho de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, utilizara la frase "aumento responsable" a principios de abril, cuando anunció que el 1ero de mayo incrementaría el salario en el país.

Para Hurtado, estas palabras, lejos de brindar confianza y esperanza, lo que hacen es crear más incertidumbre dentro de la masa laboral de Venezuela.

"¿Con qué se come eso Presidenta?, ¿Será que nuestra Constitución es letra muerta? El valor de la canasta básica según el Cendas es de $645,67, por lo que si se respetan los preceptos constitucionales el sueldo mínimo debería ser este monto. Pero la revolución solicalista, en estos últimos cuatro años, ha pateado los derechos y beneficios de la clase trabajadora, especialmente los del sector público. Ya basta de tanto abuso y atropello para con los trabajadores y su familia", expresó.

El presidente de Urepanz denunció, una vez más, que el Estado en los últimos años ha "congelado" las convenciones colectivas, tiene cuatro años sin aumentar el salario base y, a su juicio, ha sometido a los empleados a estar en un "campo de concentración jurídico-administrativo sin fundamento alguno".

"Hemos sido obligados a estar en un tabulador en el cual se nos confiscaron todos nuestros beneficios contractuales. Pero peor aún, en ninguna Instancia jurídico-administrativa nuestra voz fue escuchada. Pese a que se nos arrebataron arbitrariamente derechos constitucionales, elevamos ante la Sala Constitucional del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) un recurso de amparo y ni siquiera nos dieron respuesta. Tampoco nos dieron respuesta en la comisión de asuntos sociales de la Asamblea Nacional y mucho menos en la Defensoría del Pueblo ¿Por qué no hay derechos doctora (Delcy) Rodríguez si ustedes hablan de paz, amor y democracia?", se preguntó.

Para finalizar, el sindicalista advirtió que la nueva elección de un presidente no basta para estremecer los cimientos de la nación y reanimarla.

A su juicio, en el país primero debe establecerse un pacto social a través de una Constituyente que permita sentar las bases para que el nuevo mandatario nacional encuentre una Venezuela con estructuras firmes.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez