Urepanz: de acuerdo al anuncio presidencial, el salario sigue en Bs 130

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) y secretario de reclamos de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), José Hurtado Moy, aseguró este viernes, que de acuerdo al anuncio llevado a cabo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el salario mínimo sigue en Bs 130, monto en el que se ubica desde el 2022.

"La Dra. Delcy sólo aumentó el bono de guerra de $150 a $200 y la cestaricket (bono de alimentación) seguirá igual en $40, los cuales hacen el total de $240 del ingreso mínimo integral. Mientras que a los pensionados, tan solo le aumentaron $10 del bono y la pensión seguirá en Bs 130", expresó.

En este sentido, Hurtado Moy detalló que la tarde de este jueves, tras conocerse el anuncio, a los trabajadores activos de la administración pública les empezaron hacer un abono, a través del sistema Patria, de Bs 24.000 y a los jubilados de Bs 17.000, considerado como el pago del retroactivo del Bono Incremento Integral.

"Esto es sencillamente una burla, una humillación, en virtud de que nada de este incremento generará incidencia alguna en vacaciones, aguinaldos, ni mucho menos en las prestaciones sociales. ¿Eso es un aumento responsable? Por Dios, es una burla, la peor ofensa para el trabajador y su familia", enfatizó.

Para el representante gremial, esta situación debe llamar a la reflexión a las organizaciones sindicales y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "para no seguir haciéndole el juego al gobierno en una mesa donde nada se ha logrado en favor de la clase trabajadora".

"Pero mientras esto sucede, el gobierno sigue pisoteando los derechos y confiscando beneficios de la clase trabajadora, persiguiendo y amedrentando al humilde trabajador", destacó Hurtado Moy.

Barcelona / Elisa Gómez