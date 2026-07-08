Uptjaa retoma clases y mantiene centro de acopio para afectados por terremotos

La Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui (Uptjaa) reinició las actividades académicas en sus nueve núcleos, este miércoles 8 de julio, dos semanas después de que la emergencia por el doblete sísmico que afectó al país obligara a suspender las clases.

Carlos Sifontes, rector de la Uptjaa, mencionó que estos primeros días serán para la adaptación y reorganización de la comunidad universitaria, de manera que a partir del lunes 13 de julio, puedan avanzar con las evaluaciones pendientes.

En este sentido, agregó que desde el Consejo Universitario también acordaron posponer el final del semestre para el 15 de agosto, con el objetivo de que los universitarios tengan mayor oportunidad de estar al día con sus planes evaluativos.

Apoyo permanente

Sifontes destacó que en cada una de las sedes y extensiones de la Uptjaa continúan prestando apoyo como centro de acopio para los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

"Realizamos dos jornadas de recolección de insumos para nuestros hermanos de La Guaira y la zona central del país. Se recogieron más de 10 toneladas de ayuda y continuamos recibiendo a través de los departamentos de Bienestar Estudiantil cualquier donación que sea dirigida a las víctimas", comentó.

La autoridad universitaria dijo que dentro de la planificación también consideran brindar actividades de formación y apoyo emocional para los estudiantes, como una forma de mitigar el impacto psicológico que dejó la tragedia natural.

"Siempre estaremos prestos y dispuestos a ofrecer actividades que sirvan no solamente para salvaguardar el estado físico de las personas, sino también su salud mental en los momentos difíciles", expresó Sifontes.

El Tigre / Damary Díaz