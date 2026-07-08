Denuncian malas condiciones de escuela en la población de Uverito

Luis Meneses, exconcejal del municipio Monagas, al sur del estado Anzoátegui, denunció las malas condiciones en las que se encuentra la escuela Rómulo Gallegos de la parroquia Uverito.

Según dijo, a esa institución se le hicieron trabajos de rehabilitación y embellecimiento, entregados formalmente por la alcaldía en marzo de 2024. Sin embargo, reiteró que poco más de dos años después el deterioro es evidente.

Meneses hizo un llamado a las autoridades competentes para que designen con urgencia una comisión que evalúe la infraestructura, ya que no se sabe a ciencia cierta en qué estado se encuentra el plantel y considera que los niños pueden estar en peligro.

Custionamiento

El exconcejal del municipio Monagas criticó que "más fueron los anuncios y la inspección que lo que tardó en buenas condiciones".

"Son trabajos que elaboran sin el ojo profesional de un ingeniero real. Solo hacen lo que ellos creen conveniente. Luego vienen las consecuencias. Dos años después se pueden evidenciar las terribles condiciones en la que nuestros niños, el futuro de Venezuela reciben clases", expresó.

Indicó que el plantel se encuentra "con paredes rotas, techo que lo que da es miedo y humedad por todos lados". Agregó que también hay muchas filtraciones, lo que genera que las aulas y pasillos se mojen "incluso más que antes".

"Hay un salón que da miedo entrar pues se ve muy afectado. El llamado es a las autoridades que les competa la situación. Designen una comisión que evalúe la placa de ese techo, ya que no sabemos a ciencia cierta en qué condición se encuentra. Y esto es urgente, nuestros niños son el futuro del país y ellos no pueden esperar", finalizó.

Uverito / Javier A. Guaipo