Denuncian que la planta eléctrica del CDI de Casanay no funciona desde hace un mes

El concejal de Copei en la cámara municipal de Andrés Blanco, en el estado Sucre, denunció que el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Casanay, principal centro de salud de la zona, no cuenta con planta eléctrica.

Cova señaló que se trata de una situación grave, tomando en cuenta que la zona es altamente sísmica y no hay como atender emergencias cuando no hay electricidad, algo que ocurre frecuentemente, debido a los cortes programados.

Precisó que se trata de un ambulatorio que recibe pacientes de todo el municipio y de las parroquias Tavera Acosta de Andrés Mata y Catuaro de la jurisdicción Ribero, así como la remota Mariño, también de Andrés Eloy.

Petición

Pidió a las autoridades de salud del estado, Fundasalud y la autoridad única, entre otros entes, para que solventen la situación y se puedan atender las emergencias cuando no hay fluido eléctrico.

Aclaró que el CDI tiene su planta, pero el equipo no funciona, pese a que se trata de un centro de salud de referencia en la zona.

Al parecer, la situación tiene cerca de un mes y las autoridades locales y estadales siguen sin dar una respuesta efectiva al problema.

Sucre / Yumelys Díaz