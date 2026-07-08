Cámara de Comercio de Carúpano presentó su plan de contingencia

La Cámara de Comercio de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, se reunió con voceros de la comuna Gran Alianza Centro, que agrupa a nueve consejos comunales, para presentar su propuesta de un Plan Integral de Respuesta ante Desastres Naturales.

La alternativa surgió ante la preocupación por el doble terremoto ocurrido en el país y que pone en evidencia la necesidad de formar y tener un manual de actuación en caso de desastres.

El presidente del ente gremial, Alejandro Prosperi Álvarez, anunció la urgencia de tener un plan, preocupado por la vulnerabilidad de las comunidades que no se encuentran debidamente organizadas ni dotadas para afrontar contingencias.

Fases

Los voceros de la comuna Gran Alianza Centro Carúpano, integrada por consejos comunales de la parroquia Santa Rosa, parte baja, se reunieron con la directiva de la cámara, con el objetivo de articular esfuerzos como sociedad civil organizada y crear un comité de respuesta inmediata que apoye directamente a los vecinos y a los organismos de seguridad ciudadana del Estado.

El Comité de Atención Integral contemplará las siguientes áreas como la prevención, con campañas informativas sobre el antes, durante y después de una catástrofe; la logística, con la identificación y establecimiento de lugares de encuentro y refugios seguros; la salud, para la dotación y manejo de botiquines comunales de primeros auxilios; operaciones, con la creación de cuadrillas de rescate equipadas con herramientas especializadas; tecnología, con la activación de un centro de comunicaciones para situaciones de emergencia y enlace, para establecer mecanismos directos para reportar incidencias a Bomberos y Protección Civil (PC).

Como acción concreta, Alejandro Prosperi anunció que la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano pondrá a disposición de esta comunidad una antena Starlink, una planta eléctrica y herramientas de contingencia (picos, palas, martillos y guantes) que permanecerán resguardadas en la institución para garantizar las comunicaciones y la operatividad ante cualquier evento adverso.

Sucre / Yumelys Díaz