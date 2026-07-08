Nuevo apagón dejó sin luz a usuarios de la zona centro de Anzoátegui

Un nuevo apagón registrado la mañana de este miércoles, 8 de julio, dejó sin energía eléctrica a los usuarios que residen en los municipios Aragua, Freites, Santa Ana, Mc Gregor y en sectores de Anaco, ubicados en la zona centro del estado Anzoátegui.

La falla se produjo a eso de las 7:20 de la mañana y, en el caso de la ciudad gasífera, se quedaron sin luz los vecinos que habitan en las avenidas Zulia, Mérida, Miranda, Portuguesa y José Antonio Anzoátegui; así como los sectores que conforman el corredor Lina Ron y Campo Las Palmas, entre otros.

"Esto es inaguantable, es verdaderamente insoportable. No ha pasado ni un mes desde el último apagón que hubo por una explosión y ahora otra vez volvemos a pasar por esta situación. Aparte de eso nos quitan la luz a diario por cuatro y cinco horas. Quién puede vivir bien en medio de tanta zozobra y estrés por las fallas de la luz", espetó el ama de casa Mileidys Bolívar, habitante de Anaco.

Cabe resaltar que el pasado 15 de junio hubo un apagón similar en la zona centro de Anzoátegui, que en algunos casos se prolongó por 14 horas.

Un calvario

Habitantes de la población de Santa Ana relataron que desde el martes comenzaron las interrupciones en el servicio eléctrico.

"Esto es un calvario. Ayer en la tarde hubo un corte de cuatro horas y después comenzaron las fluctuaciones. Hoy, después de las 7:00 de la mañana, se fue la luz y llegó como a la 1:00 de la tarde", relató Gabriel Martínez.

En Aragua

En Aragua de Barcelona los testimonios son similares y los vecinos reportaron que los usuarios que pertenecen al circuito Aragua de Barcelona-Santa Ana 34.5/13.8 Kv se quedaron sin luz desde las 3:00 de la tarde del martes.

"Se suponía que había racionamiento hasta las 7:00 de la noche, pero entonces hubo intentos de restablecer el servicio y no fue sino hasta las 10:20 de la noche cuando llegó. Hoy a las 7:20 de la mañana se fue la luz en todo el pueblo", dijo un residente, quien se identificó como Raúl Acosta.

Agregó que el circuito Aragua de Barcelona-Santa Ana 34.5/13.8 Kv es el más vulnerable y desde el pasado domingo, 5 de julio, cuando se cayó una guaya de alta tensión en el sector Los Coloraditos, el servicio eléctrico ha tenido muchas fluctuaciones.

Extraoficial

De manera extraoficial se supo que la falla se habría registrado en una torre de alta tensión ubicada en un tramo de la carretera vieja Cantaura-Anaco.

Se conoció que las maniobras para restituir el servicio fueron coordinadas con cuadrillas del despacho de carga Oriente y personal de transmisión Anzoátegui de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

El servicio se fue restableciendo progresivamente a partir de las 11:35 de la mañana en la ciudad gasífera, mientras que en la capital del municipio Freites comenzó a llegar después de las 12:30 del mediodía.

En Aragua de Barcelona los habitantes dijeron que la luz volvió antes de la 1:00 de la tarde.

Anaco / Danela Luces