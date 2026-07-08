Uptjaa reiniciará sus actividades académicas este miércoles (+Fotos)

La Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui (Uptjaa) retomará sus actividades académicas este próximo miércoles, 8 de julio, tras la pausa de contingencia por el doblete sísmico ocurrido en el país el 24 de junio.

Mediante un comunicado oficial, el Consejo Universitario de la casa de estudios llamó al personal docente y a la comunidad estudiantil a reincorporarse a las aulas en los horarios habituales.

Resaltaron que las labores se desarrollarán de forma progresiva y siguiendo un cronograma general, el cual empieza este martes, 7 de julio, con el personal administrativo y de servicios, para garantizar la operatividad y adecuación de los espacios, previo a recibir a los estudiantes.

Indicación

Por otra parte, indicaron que el plan de evaluación se reiniciará el 13 de julio.

"Se hace un llamado a la comunidad upjaista a mantener la calma, la unidad y a mantenerse informados únicamente a través de canales de comunicación oficiales de nuestra institución", reseñaron.

El estado Anzoátegui fue uno de los estados menos afectados por los devastadores terremotos, sin daños estructurales ni víctimas en la zona. No obstante, el temblor se sintió con fuerza y las actividades estudiantiles en todos los niveles se suspendieron durante una semana en la entidad, como una forma de asegurar a la población académica.

Centro de acopio

Mientras se mantuvo la pausa estudiantil, las sedes de la Uptjaa en El Tigre, Barcelona, Anaco, Pariaguán, Guanta, Clarines, Ciudad Orinoco, Uverito y Mapire siguieron activas como centros de acopio para apoyar a las familias damnificadas por la tragedia natural.

El rector de la institución, Carlos Sifontes, mencionó que las jornadas de recolección de insumos continuarán dentro de estos espacios, aun con el regreso a clases, principalmente en beneficio de los desplazados que se han refugiado en la región oriental.

El Tigre / Damary Díaz