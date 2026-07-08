En Nueva Esparta incorporan el tema "Gestión de Riesgo" como estudio obligatorio en el regreso a clases

Este lunes 6 de julio, las aulas escolares de Nueva Esparta volvieron a llenarse de actividad con el reinicio de las clases en todos sus niveles, un proceso que se cumplió con total normalidad en la entidad insular.

El retorno responde a las directrices del ministerio del Poder de Educación para las regiones que no sufrieron afectaciones por el doble sismo del pasado 24 de junio, lo cual permite que los estudiantes retomen el ritmo académico de manera segura.

Tanto los planteles nacionales como los estadales y municipales acataron el comunicado ministerial, el cual contempla un reajuste en el calendario para la culminación del III Momento Pedagógico. La novedad de este regreso es la incorporación de la "Gestión de Riesgo" como tema obligatorio de estudio, una medida preventiva sumada por las autoridades educativas para preparar a la comunidad estudiantil ante contingencias naturales.

En el ámbito regional, el director de Educación del Ejecutivo estadal, Ramón Marval, manifestó que las 108 escuelas dependientes de la entidad retomaron sus actividades sin contratiempos, destacando que para la gestión de la gobernadora Marisel Velásquez es una prioridad absoluta garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en la entidad.

Por su parte, las instituciones nacionales también reportaron una reactivación masiva. Rauwil Quijada, director del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa (CDCE), afirmó que los alumnos asistirán a las aulas de forma constante para culminar exitosamente el año escolar 2025-2026 el próximo viernes 17 de julio.

Quijada informó que se realizó un recorrido de inspección por distintas instituciones del estado junto con la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) y Protección Civil, con el objetivo de evaluar las estructuras y certificar que los estudiantes cuenten con espacios seguros en este tramo final del período académico.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero