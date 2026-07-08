En Aragua se quedaron sin luz por seis horas tras caída de guaya de alta tensión

Vecinos de varios sectores de Aragua de Barcelona, municipio Aragua, ubicado en la zona centro del estado Anzoátegui, reportaron que se quedaron sin luz por un lapso de seis horas aproximadamente, durante este domingo 5 de julio.

Según testimonios de residentes, quienes prefirieron omitir sus nombres, la interrupción del servicio eléctrico se produjo a eso de las 2:55 de la tarde, cuando una guaya de alta tensión cayó en la calle Principal del sector Los Coloraditos. En el incidente una mascota murió electrocutada.

De manera extraoficial se conoció que la guaya habría caído por una presunta eventualidad surgida tras el contacto de las líneas con una pértiga (vara de maniobra), pero esta versión no pudo ser confirmada con ningún vocero de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Contingencia

La contingencia dejó sin energía eléctrica a los usuarios de Los Coloraditos, El Vallito, Barrio Sucre y San Pedro, quienes debieron esperar hasta las 8:50 de la noche para contar nuevamente con el servicio.

Se supo que la lluvia que cayó en la población en horas de la tarde de ayer demoró las labores para restablecer la electricidad en las zonas afectadas.

Aragua / Danela Luces