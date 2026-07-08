Estudiantes volvieron a clases en Cumaná entre la normalidad y el temor por nuevos sismos

Las instituciones educativas de Cumaná, estado Sucre, retomaron este lunes sus actividades académicas luego de los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en el centro de Venezuela.

Durante un recorrido realizado por distintos planteles de la capital sucrense, se pudo constatar que la asistencia de estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero se desarrolló con relativa normalidad, atendiendo al llamado de reincorporación realizado por el gobierno venezolano.

Aunque el ambiente escolar en el municipio Sucre volvió paulatinamente a la rutina, algunos representantes manifestaron que todavía sienten preocupación por la posibilidad de que se registren nuevos movimientos sísmicos, situación que generó dudas al momento de enviar nuevamente a sus hijos a las aulas. Sin embargo, la mayoría de las familias decidió retomar las actividades académicas sin mayores contratiempos.

Instituciones

En instituciones como la Unidad Educativa Nuestra Señora del Carmen y la Escuela Básica Rebeca Mejías, ubicadas en el sector La Llanada de la parroquia Altagracia, el personal docente informó que durante los próximos días desarrollarán jornadas de orientación dirigidas a los estudiantes sobre los protocolos de actuación ante un sismo.

Los educadores explicaron que estas actividades buscan fortalecer la cultura de prevención dentro de las comunidades educativas, enseñando a los alumnos las medidas básicas de autoprotección, las rutas de evacuación y la forma correcta de actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico.

Necesidad

Docentes consultados señalaron que, además del contenido académico, resulta fundamental brindar acompañamiento y orientación a los estudiantes para contribuir a reducir la incertidumbre que pudo haber generado la situación vivida recientemente en el país.

Con el reinicio de las clases, las instituciones educativas de Cumaná avanzan hacia la recuperación de la rutina escolar, incorporando acciones preventivas orientadas a reforzar la preparación de la comunidad educativa ante posibles eventos sísmicos.

Cumaná / Lino Castañeda