UNT abraza plan Trump y llama a la unidad para avanzar "sin demoras" en la transición

El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) valoró la responsabilidad asignada por Estados Unidos a Dinorah Figuera en el proceso de reinstitucionalización del país y aseguró que la unidad de todas las fuerzas políticas es indispensable para «avanzar sin dilaciones» en la transición democrática.

A través de un comunicado, la organización dirigida por el exgobernador del Zulia Manuel Rosales expresó su respaldo a los esfuerzos de los «distintos liderazgos comprometidos con la lucha democrática» y puso a la disposición su estructura política y organizativa.

En el documento de ocho puntos, Un Nuevo Tiempo se refirió a la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral que conduzca a unos comicios transparentes y confiables con el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos, así como a la importancia de una escogencia transparente, imparcial e independiente de las personas que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia.

El partido resaltó su respaldo al plan de tres fases planteado por Estados Unidos para Venezuela, al tiempo que responsabilizó al sector oficialista de «la ruina económica y social del país, de graves hechos de corrupción, de la persecución política, de violaciones a los derechos humanos y del éxodo de millones de venezolanos».

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, vino a Venezuela el jueves 18 de junio por invitación del gobierno de Estados Unidos con el propósito de iniciar acercamientos con el oficialismo y avanzar en el «fortalecimiento de la democracia y la construcción de soluciones para el país».

En su breve visita se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional 2026, Jorge Rodríguez, y con el encargado de negocios de EEUU, John Barrett. Figuera señaló que regresará en un mes aproximadamente.

Las primeras fotos que se difundieron fueron las del encuentro Rodríguez-Figuera, mientras que este lunes 22 se mostraron las imágenes de su reunión con el funcionario norteamericano.

"Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por Donald Trump y Marco Rubio", escribió Barrett en la red social X.

Caracas / TalCual