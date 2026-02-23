Unos mil habitantes de El Morro en Arismendi fueron atendidos en una jornada de atención integral

Unos mil habitantes de la Comuna Agropesquera Turística Bahía El Morro, del municipio Arismendi del estado Sucre, fueron atendidos con una jornada de atención integral. Se trata de una iniciativa que se ha hecho habitual en la zona y que se realiza en las bases de misiones.

La actividad fue ejecutada en articulación entre la Gobernación de Sucre, la Rectoría del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Sucre, y el alcalde del municipio Arismendi, José Guerra.

El despliegue reunió a instituciones de los tres niveles de gobierno, misiones y grandes misiones, con la activación del Tribunal Móvil, Defensoría Pública, las áreas de salud integral, la Guardia Nacional Bolivariana, el Instituto Municipal para el Bienestar Social de Arismendi (Imsbisa), la Gran Misión Venezuela Mujer y la Secretaría de la Cuarta Transformación.

El alcalde Guerra, quien encabezó la actividad, resaltó que los asistentes accedieron a servicios gratuitos de alta calidad, tales como consultas médicas, nutrición, consulta odontológica, entrega de medicamentos a pacientes encamados, atención al niño niña y adolescentes, inmunización y atención directa a través del 1x10 del Buen Gobierno.

Asimismo, se brindaron servicios de registro civil, escaneo en el Sistema Patria, captación de adultos mayores y a cultores populares. El evento contó con la instalación de una feria del Campo Soberano.

Trámites

Como parte de los servicios del Tribunal Móvil, la juez rectora de la entidad, Mirtha Palomo; acompañada del juez del municipio, Gregorio Mendoza, lideró una jornada de socialización sobre la Ley de Convivencia Ciudadana con el sector motorizado y jueces de paz, para promover la armonía comunal.

También se brindaron asesorías, procesamiento de trámites y recepción de documentos en distintas áreas.

Entre los servicios más solicitados destacaron la evaluación nutricional, la desparasitación, el punto de atención de la Gran Misión Venezuela Mujer y los trámites de actualización del Seguro Social y el Sistema Patria, medicina vial, entre otros.

Sucre / Corresponsalía Carúpano