Unos mil fieles acompañaron la celebración de la Iglesia en Carúpano por la canonización

Unos mil fieles acompañaron este domingo 26 de octubre la celebración por la canonización de San José Gregorio Hernández y la Santa Madre Carmen Rediles, en Carúpano, estado Sucre.

La acción inició con dos peregrinaciones simultáneas y se centró en una eucaristía de acción de gracias en la iglesia Santa Catalina.

Durante la fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández, fieles de las tres zonas pastorales de la Diócesis de Carúpano, se congregaron en las parroquias Nuestra Señora de Coromoto y la Catedral Santa Rosa de Lima, para peregrinar junto a la imagen de la Madre Carmen y la reliquia del “médico de los pobres”, hacia Santa Catalina de Siena.

Un hecho significativo fue la presencia de los médicos voluntarios de Cáritas Carúpano durante el desfile. En horas de la mañana, fue el internista Roberto García, el encargado de colocar la aureola al santo en la catedral.

Peregrinación

La peregrinación fue acompañada, además, por niños, adultos y devotos, quienes manifestaron su fe y agradecimiento por la intercesión de José Gregorio y Carmen Rendiles.

La eucaristía fue presidida por monseñor Jaime José Villarroel, obispo de la diócesis y concelebrada por el clero diocesano.

Seguidamente, el núcleo Carúpano del Sistema Nacional de Orquestas y Coros juveniles e infantiles estuvo a cargo del repertorio musical de la solemne misa.

Ejemplo

Monseñor Jaime Villarroel hizo énfasis en la homilía en la manera de comunicarnos con Dios, siguiendo el ejemplo de los primeros santos de la nación. “A todos los que llenos de alegría agradecemos a Dios por este regalo (la canonización), que es un signo de esperanza en medio de una realidad marcada por la desesperanza… En la Iglesia cuando hablamos de comunicación le llamamos oración, la oración que no es otra cosa que comunicarnos con Dios”.

Afirmó que tanto José Gregorio Hernández como la Madre Carmen, en su vida, hicieron todo de manera callada; “su huella, su ejemplo, su servicio, su generosidad, llegan hasta nosotros, y no sólo a nosotros, sino a todas partes donde esté la Iglesia en el mundo”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano