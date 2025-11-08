Unos cuatro mil habitantes del centro de Carúpano fueron atendidos en un mega operativo asistencial

Unos cuatro mil habitantes de la zona céntrica de Carúpano, en el estado Sucre, fueron beneficiados este viernes con un mega operativo asistencial, que incluyó la atención médica, entrega de medicamentos, vacunación y realización de exámenes gratuitos.

La acción se concentró en el territorio de la Comuna Gran Alianza Centro de Carúpano, que abarca a unos nueve consejos comunales.

La directora ejecutiva de Fundasalud, Glendys Lezama, resaltó que la atención en salud es una de las prioridades de la gestión regional. “Estamos en la calle brindando salud a nuestras comunidades”.

Primera vez

Moisés Salazar, líder territorial del Consejo Comunal Centro Unido, explicó se brindó la posibilidad de llegar con el servicio de salud a esas cuatro mil habitantes de las zonas céntricas de la ciudad. Entre los beneficiados se encontraban adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.

Agregó que es la primera vez que se ejecuta una acción de este tipo en el centro de Carúpano, que no se había incluido en los territorios priorizados en materia social.

Entre las especialidades en las cuales se prestó atención estaba oftalmología, ginecología, medicina interna, pediatría, medicina general, además de ecografía y medicamentos gratuitos.

Sucre / Corresponsalía Carúpano