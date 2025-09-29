Unos cincuenta gazatíes murieron por nuevos ataques israelíes, según Sanidad

Al menos cincuenta gazatíes murieron por recientes ataques israelíes, dijo este lunes el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja en su boletín diario, que revela los datos sobre las víctimas del día anterior.

Además, a lo largo del sábado llegaron a los hospitales de toda Gaza 184 heridos, lo que sitúa el total desde octubre de 2023 en 168.346.

Las autoridades sanitarias precisaron que "varios cuerpos siguen bajo los escombros o en las calles, ya que las ambulancias y equipos de defensa civil no han podido acceder hasta ahora".

Entre los fallecidos también figuran cinco personas que buscaban comida en las inmediaciones de centros de ayuda humanitaria, ya sea en los puntos de reparto de la controvertida Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en los cruces donde ingresan los escasos camiones de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Más datos

Con ellos, el número de gazatíes muertos cerca de puntos de ayuda humanitaria asciende a 2.571.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023 tras los ataques de Hamás, han muerto al menos 66.055 gazatíes, según Sanidad gazatí.

La cifra no incluye a quienes fallecieron por desnutrición o por complicaciones médicas al no poder acceder a tratamiento debido la presión sobre el sistema sanitario.

Gaza / EFE