Al menos 10 sectores de Barcelona resultaron afectados por las lluvias de este sábado

Las lluvias registradas este sábado en la zona norte del estado Anzoátegui dejaron afectaciones temporales por acumulación de agua en al menos 10 sectores y dos importantes avenidas de Barcelona, según informó la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar.

El ayuntamiento capitalino dijo en una publicación en Instagram, que las precipitaciones estuvieron asociadas al paso de la Onda Tropical N.º 7 y a la activación de la Zona de Convergencia Intertropical, fenómenos que generaron lluvias de intensidad variable en distintos puntos de la jurisdicción.

Entre las zonas reportadas con anegaciones temporales se encuentran el Centro Histórico, Guamachito, Las Casitas, Barrio Sucre, La Orquídea, Cruz Verde, El Viñedo, 29 de Marzo, Colinas del Neverí y varios sectores de Boyacá. Asimismo, se registraron acumulaciones de agua en las avenidas Pedro María Freites y Aeropuerto.

Ante esta situación, equipos de Protección Civil y de la Corporación de Servicios Públicos fueron desplegados para realizar labores de monitoreo y atención preventiva en calles, avenidas, canales y áreas consideradas vulnerables.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la prevención y exhortaron a los ciudadanos a mantenerse atentos a los reportes oficiales mientras continúan las labores en la localidad.

Barcelona / Carlos Morales