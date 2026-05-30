Gobernador de Anzoátegui confirma nueve fallecidos y más de 20 heridos en accidente de Clarines

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, confirmó que nueve personas murieron y más de 20 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, en el accidente de tránsito registrado la tarde de este sábado 30 de mayo en la población de Clarines.

Según dijo el mandatario regional en un video publicado en sus redes sociales, los lesionados fueron trasladados en 10 ambulancias al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Clarines, el Hospital Dr. Pedro Gómez Rolingson de Píritu, el Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona y el Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, también en la capital anzoatiguense.

Marcano comentó que el autobús viajaba con 30 personas a bordo hacia la ciudad de Caracas, luego de pasar el día en las playas del Parque Nacional Mochima. Sin embargo, en el trayecto, sentido hacia la capital, colisionó contra una gandola en el sector Mini Finca, ubicado en la Troncal 9.

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Clarines / Carlos Morales