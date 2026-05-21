UNIMET presentará al país 345 propuestas productivas en XIV Congreso de Investigación y Creación Intelectual

La Universidad Metropolitana celebrará del 27 al 29 de mayo el XIV Congreso de Investigación y Creación Intelectual (CICI), bajo el lema “Convergencias del saber para los retos del Siglo XXI”. Por primera vez, en sus 28 años de historia, este evento contará con alianzas con la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Embajada de Francia, unidas por un objetivo compartido: la investigación al servicio del país.

"La investigación orientada a contribuir con el desarrollo nacional es parte central de la estrategia de la UNIMET y este evento es una gran muestra de ello. En esta edición sumamos alianzas con otras universidades e instituciones porque nuestro propósito común es Venezuela", afirmó Natalia Castañón, vicerrectora académica de UNIMET.

El CICI UNIMET es un evento bienal multidisciplinario que se realiza desde 1998 con el objetivo de compartir resultados de investigación, fomentar la reflexión crítica y construir redes de colaboración académica. En esta decimocuarta edición, el Congreso alcanza su mayor escala: 345 trabajos de investigación, con participantes de Venezuela, Colombia, Chile, México, España, Francia, Portugal, Uruguay y Argentina. A lo largo de 3 días se desarrollarán 10 foros, 18 mesas redondas y 30 sesiones temáticas de ponencias libres.

Lida Niño, presidenta del Congreso, expresó: "Es una fiesta académica, muestra de nuestro compromiso con la excelencia. Todas las investigaciones pasaron por procesos de arbitraje que garantizan su calidad. Asistirán investigadores, profesores, estudiantes, emprendedores, empresarios e inversionistas que quieran interactuar y conocer los trabajos realizados”.

Indicó que el carácter multidisciplinario del Congreso es uno de sus mayores valores: "Creemos que es necesaria la convergencia de distintas disciplinas para potenciarnos y resolver problemas con visiones distintas. Hay que romper silos".

Investigación con impacto real

Las investigaciones que se presentarán abarcan diversas temáticas, entre ellas: biotecnología, desarrollo sostenible, Ingeniería 4.0, inclusión y neuroeducación; inteligencia artificial; dinámicas financieras en entornos críticos; políticas para el desarrollo, literatura y expresión cultural, investigaciones clínicas; química verde, cosmética y bioingeniería; sostenibilidad empresarial y economía circular.

“La mayoría de las investigaciones tienen aplicación directa en el sector productivo y en la vida cotidiana de los venezolanos. Por ejemplo, contamos con trabajos de ingeniería química sobre la efectividad de los bloqueadores solares disponibles en el país; un equipo interdisciplinario de derecho e ingeniería de sistemas trabajó en soluciones de ciberseguridad para empresas; otro desarrolló laboratorios de física en 3D con realidad aumentada. Una investigación especialmente interesante es el uso del aloe vera para reducir temperaturas en tuberías industriales”, refirió Miriam Benhayon, decana de Investigación y Desarrollo Académico de UNIMET.

Destacó también los Proyectos WOW, innovación con propósito, iniciativas que representan un triángulo virtuoso entre un profesor investigador de la UNIMET, un estudiante y un producto con impacto directo en el sector productivo. Entre ellos se cuentan proyectos de neurociencia aplicada, análisis de alternativas energéticas en el sector industrial, desarrollo de un clúster bio-productivo agro-turístico y soluciones de ingeniería con realidad virtual orientadas a las necesidades de la industria nacional y desarrollo de aplicaciones y ciencia de datos aplicadas a la salud.

Inauguración

El Congreso se instalará el miércoles 27 de mayo a las 9:30 a.m. con la presencia de los rectores de las universidades aliadas, Víctor Rago (UCV), Arturo Peraza, S.J., (UCAB) y la rectora de UNIMET, María Isabel Guinand, así como del Embajador de Francia en Venezuela, Emmanuel Pineda.

A las 10:30 a.m. comenzará el Conversatorio Inaugural "Convergencias del Saber para los Retos del Siglo XXI", con la participación de los investigadores Dr. David Bessières (Universidad de Pau, Francia), Dr. Antonio París (exrector UCV), Dr. Luis Lauriño (UCAB) y el Dr. Guillermo Aveledo (UNIMET).

El evento tendrá modalidad híbrida y el acceso será gratuito. Los interesados podrán seguir las sesiones en el campus o conectarse virtualmente desde cualquier punto del país y del mundo a través de la agenda digital portátil disponible en https://cici.unimet.edu.ve/.

Caracas / Redacción web